У Раді розповіли, від чого залежить успіх реформи децентралізації

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков розповів, від чого залежить успіх реформи децентралізації. Про це він сказав у ході робочої поїздки до Житомирської області, повідомляє прес-служба Ради.

Так, Разумков сподівається на ефективне завершення реформи децентралізації в Україні.

"Просто реформа ніколи не дає результату - потрібні люди, які будуть її імплементувати на місцях. Успіх реформи децентралізації залежить від людей, які живуть і працюють у громадах. Саме від них залежить відсутність чи наявність змін на краще", - підкреслив спікер парламенту.

Нагадаємо, спікер Ради раніше зазначив, що в наступному році планується завершити реформу децентралізації. За його словами, на сьогоднішній день з'явилася практична можливість довести реформу до кінця.

Як писало РБК-Україна, парламент схвалив у другому читанні законопроект №2189 "Про внесення змін до закону "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної республіки Крим, областей).

Додамо також, наприкінці листопаду у комітеті ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування зазначали, що законопроект про зміни до Конституції України в частині децентралізації влади внесуть до парламенту найближчим часом.