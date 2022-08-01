В Раді розповіли, чи сприймають США Росію як ворога

Переважна частина населення США сприймає позицію Росії як позицію агресора, ворога та країни, яка загрожує їх цінностям. Водночас Штати не відчувають війну в Україні власною шкірою.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

"Ось поляки відчувають шкірою, прибалти відчувають шкірою, починають це краще розуміти фіни, навіть у Німеччині настрої починають змінюватись. Але, наприклад, для Франції-Португалії-Іспанії це безмежно далеко, для США тим більше", - заявив Рахманін.

За словами народного депутата, США відіграють величезну роль у світовій політиці, однак не вважають, що розв'язана Росією війна, є війною судного дня. Штати допомагають Україні не програти, але не роблять достатньо для перемоги Києва.