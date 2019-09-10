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У фракції "Слуга народу" назвали підстави розпуску ЦВК

Новини » Політика    10.09.2019 - 19:19
У фракції "Слуга народу" назвали підстави розпуску ЦВК
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

Питання розпуску ЦВК буде розглядатися профільним комітетом 11 вересня

Головними причинами розпуску складу Центральної виборчої комісії є факти бездіяльності відомства, а також дуже велика кількість судових рішень щодо неправомірних рішень ЦВК. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Корнієнка, представлення про розпуск ЦВК буде розглянуто 11 вересня.

"У мене є інформація. Звичайно, це ті факти бездіяльності ЦВК, визначені останніми судовими рішеннями, а також дуже багато судових рішень, які визначали неправомірність рішень ЦВК під час, в першу чергу, парламентської кампанії", - заявив Корнієнко.

Також нардеп зазначив, що члени профільного комітету ще не вивчали документ.

"Ми ще не вивчали документ. Ми зараз будемо цим півночі займатися. Зранку буде засідання комітету. Згідно з процедурою, якщо Верховна Рада підтримає мотивоване подання президента, то далі протягом 3 днів президент очікує пропозиції депутатських фракцій і вносить нові кандидатури ", - додав нардеп.

Нагадаємо, 10 вересня президент України Володимир Зеленський передав уявлення про розпуск ЦВК профільному комітету.

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