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Названа дата презентації Програми дій уряду

Новини » Політика    26.09.2019 - 14:38
Названа дата презентації Програми дій уряду
Фото: Кабінет міністрів (РБК-Україна)

Програма буде презентована Кабінетом міністрів 29 вересня

Кабінет міністрів 29 вересня представить Програму дій уряду. Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

Повідомляється, місія МВФ ознайомилася зі станом справ в Україні, планами уряду на найближчі кілька років та побажаннями подальшого співробітництва з Фондом.

"Повісткою дня можливої підтримки з боку МВФ може стати Програма дій уряду, яка буде представлена Кабінетом Міністрів 29-го вересня", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, переговори між Україною і Міжнародним валютним фондом знаходяться в активній стадії. Місія МВФ на чолі з Роном Ван Роденом розпочала свою роботу в Києві 12 вересня і продовжує зустрічі з чиновниками згідно з розкладом.

У Мінфіні відзначили, на сьогодні залишається чинною 14-місячна програма Stand-by. Вона була розроблена як перехідна програма для сприяння макроекономічної стабільності України в період двох виборів: президентських і парламентських.

РБК-Україна повідомляло, що представник Кабміну у Верховній раді Ірина Верещук анонсувала, що КМУ представить програму дій уряду 28 вересня. Вона зазначала, що в програмі будуть закладені основні показники тарифів.

Верещук також зазначала, що програма діяльності Кабінету міністрів України буде розроблена і представлена до 29 вересня.

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