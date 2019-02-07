ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Раді розповіли про ризики законопроекту про заборону спостерігачів від РФ

Новини » Вибори 2019    07.02.2019 - 14:14
В Раді розповіли про ризики законопроекту про заборону спостерігачів від РФ
Фото: Леонід Ємець (РБК-Україна)

Ємець вважає, що законопроект може зашкодити відносинам України з міжнародними організаціями

Законопроект щодо заборони громадянам Росії спостерігати за процесом виборів в Україні не повинен нашкодити стосункам України з міжнародними організаціями. Тому народні депутати мають детально обговорити текст проекту. Про це повідомив  член  постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат Леонід Ємець, передає корреспондент РБК-Україна. 

За його словами, громадяни РФ можуть опинитись у складі таких міжанародних організацій як ПАРЄ та ООН.

"Як делегат ПАРЄ скажу, що потрібно дуже аккуратно ставитись до законів, які мають обмежити участь Росії як країни агрессора і її представників у будь-яких сферах дільності нашої країни. Важливо розуміти, що громадянство окремих делегатів не відміняє те, що вони можуть бути не делегатами від Росії, а делегатами від міжнародних організацій. Наприклад, від ООН чи тієїж ПАРЄ, якби там були громадяни РФ", - повідомив Ємець. 

Нагадаємо, парламент прийняв за основу і в цілому законопроект №9524 "Про внесення змін до деяких законів України з нагляду за виборчим процесом в Україні", який передбачає заборону громадянам Росії бути спостерігачами на виборах-2019. 

РБК-Україна писло, що законопроект №9524 "Про внесення змін до деяких законів України з нагляду за виборчим процесом в Україні" був зареєстрований в Раді 4 лютого. 

ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів у президенти Поліція за добу відкрила три справи про порушення виборчого законодавства
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко выборызаконопроект
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся