В Раді розповіли про ризики законопроекту про заборону спостерігачів від РФ

Фото: Леонід Ємець (РБК-Україна)

Ємець вважає, що законопроект може зашкодити відносинам України з міжнародними організаціями

Законопроект щодо заборони громадянам Росії спостерігати за процесом виборів в Україні не повинен нашкодити стосункам України з міжнародними організаціями. Тому народні депутати мають детально обговорити текст проекту. Про це повідомив член постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат Леонід Ємець, передає корреспондент РБК-Україна.

За його словами, громадяни РФ можуть опинитись у складі таких міжанародних організацій як ПАРЄ та ООН.

"Як делегат ПАРЄ скажу, що потрібно дуже аккуратно ставитись до законів, які мають обмежити участь Росії як країни агрессора і її представників у будь-яких сферах дільності нашої країни. Важливо розуміти, що громадянство окремих делегатів не відміняє те, що вони можуть бути не делегатами від Росії, а делегатами від міжнародних організацій. Наприклад, від ООН чи тієїж ПАРЄ, якби там були громадяни РФ", - повідомив Ємець.

Нагадаємо, парламент прийняв за основу і в цілому законопроект №9524 "Про внесення змін до деяких законів України з нагляду за виборчим процесом в Україні", який передбачає заборону громадянам Росії бути спостерігачами на виборах-2019.

РБК-Україна писло, що законопроект №9524 "Про внесення змін до деяких законів України з нагляду за виборчим процесом в Україні" був зареєстрований в Раді 4 лютого.