У Раді розповіли, чи є ризик розбалансування "мовного закону"

У профільному комітеті зазначили, що парламентарі повільно розглядають правки

Большое количество непроголосованных поправок к "языковому закону" - законопроекту "О функционировании украинского языка как государственного" не сможет разбалансировать документ. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

Он подчеркнул, что по состоянию на сейчас суть закона сохраняется.

"Надо, чтобы был полный зал депутатов. Поскольку депутатов не полный зал, некоторые поправки не голосуются. В общем, я катастрофы пока не вижу. Суть закона сохраняется. Я не вижу большой проблемы. Такого, чтобы разбалансировало проект пока ничего нет", - сообщил Княжицкий.

"Беда в том, что мы медленно идем по тем правками", - добавил он.

Напомним, ВР в среду, 13 марта, рассмотрела 13% правок к "языковому закону" - законопроекту №5670-д о функционировании украинского языка как государственного. Так, всего в законе 2082 правки. В среду депутаты ВР рассмотрели 271 правку.

В ходе рассмотрения ряд учтенных и редакционно учтенных в законопроекте правок ставили на подтверждение. Их поддерживали менее 100 нардепов при 226 минимально необходимых, таким образом эти нормы были изъяты из тела закона.

Как писало РБК-Украина ранее, парламент во вторник рассмотрел почти 6% правок к "языковому закону".

Отметим, во вторник комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала Раду перенести принятие "языкового закона" на период после президентских выборов.