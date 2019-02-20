У Раді повідомили, коли робоча група завершить розгляд виборчого кодексу

Фото: Ігор Попов (facebook.com igor popov)

Нардепи завершили розгляд поправок до кодексу

Наступного тижня заплановано провести завершальне засідання парламентської робочої групи з розгляду поправок до нового виборчого кодексу. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив заступник голови комітету з питань запобігання та протидії корупції, член робочої групи з виборчого кодексу, народний депутат Ігор Попов.

За його словами, народні депутати вже завершили розгляд поправок до кодексу.

"Поправки вже всі пройдені, просто деякі були підвішені на технічних моментах. Наразі робочій групі залишилось тільки два засідання. На одному будуть розглянуті технічні моменти, які ми не проговорили, вони розкидані по всьому тексту. Це ми зробимо буквально післязавтра. І на наступному тижні розглянемо перехідні положення до виборчого кодексу, які будуть змінювати інші закони, вони переходять в інші закони", - повідомив Попов.

Нагадаємо, на початку лютого глава підкомітету з питань виборів та референдумів комітету з питань правової політики і правосуддя Верховної ради Олександр Черненко розповів, що робоча група майже закінчила розгляд правок до Виборчого кодексу.

Як писало РБК-Україна раніше, у грудні минулого року повідомлялося, що робоча група планує закінчити розгляд поправок до проекту нового виборчого кодексу до кінця 2018 року.

Підкреслимо, глава фракції "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов не виключав розробку нового законопроекту про виборчу реформу.