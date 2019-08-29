У Раді розповіли, коли проголосують за новий Кабмін

Верховна рада України після обіду проголосує за більшість міністрів і главу уряду. Про це РБК-Україна повідомив народний депутат від фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький.

Так, голосування заплановано на 16:00.

"Буде проголосована більшість членів Кабінету міністрів. Голосування заплановане на 16:00", - зазначив парламентарій.

За словами Радуцького, спочатку буде затверджена кандидатура прем'єр-міністра. Потім, відповідно до процедури, новий глава уряду представить свій Кабінет міністрів.

Нагадаємо, народний депутат нового скликання від "Слуги народу" Руслан Стефанчук повідомив, що формування Кабінету міністрів України може відбутися у четвер, 29 серпня.

Як писало РБК-Україна раніше з посиланням на свої джерела, глава Офісу президента Андрій Богдан лобіює на крісло прем'єра нинішнього заступника глави ОП Олексія Гончарука.

Крім цього, президент Володимир Зеленський заявляв, що визначиться з кандидатурою прем'єра вже на цьому тижні. Він вибирає з двох кандидатур, проте Зеленський не став називати імена претендентів.