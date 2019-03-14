У Раді розповіли, коли продовжать розгляд "мовного закону"

У п'ятницю нардепи не розглядатимуть правки до "мовного закону"

Верховная рада Украины продолжит рассматривать поправки к "языковому закону", представленные ко второму чтению, в пленарный вторник, 19 марта. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Она отметила, что в пятницу нардепы будут работать по обычному графику.

"Я думаю, что в пятницу мы будем работать по традиционному графику нашему пятничному: час вопросов к правительству, заявление от фракции "Оппозиционного блока" по поводу перерыва, после этого мы объявим запросы народных депутатов Украины... и потом будут выступления народных депутатов... И во вторник мы вернемся к поправкам в закон, который мы сейчас обсуждаем", - сообщила заместитель спикера ВР.

Напомним, Рада в четверг, 14 марта, рассмотрела почти четверть поправок в "языковой закон" - законопроект №5670-д о функционировании украинского языка как государственного. Так, всего в законе 2082 правки. В четверг нардепы прошли 489 поправок.

Как писало РБК-Украина ранее, замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что ВР может не успеть завершить рассмотрение всех поправок к "языковому закону" - законопроекту "О функционировании украинского языка как государственного" на следующей сессионной неделе. По его мнению, документ могут принять уже после выборов президента.

В среду, 13 марта, нардепы рассмотрели 13% правок к "языковому закону".