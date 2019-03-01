У Раді розповіли, коли продовжать розгляд "мовного закону"

Нардепи перейдуть до поправок після виступів представників фракції

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко рассказала, когда Верховная рада продолжит рассмотрение "языкового закона". Об этом она сказала перед закрытием утреннего пленарного заседания ВР, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, нардепы продолжат рассмотрение во вторник, 12 марта.

"Очередное пленарное заседание Верховной рады Украины состоится во вторник, 12 марта, в 10:00 утра. И начнется после выступлений представителей фракций с рассмотрения первой поправки - и дальше мы будем двигаться по поправкам к законопроекту о языке", - отметила замглавы ВР.

По ее словам, в законе ко второму чтению содержится более 2 тысяч поправок.

"У нас 2,5 тыс. поправок, будем работать над этим законопроектом в соответствии с регламентом. А сегодняшнее утреннее заседание Верховной рады я объявляю закрытым", - сказала Геращенко.

Напомним, парламент в четверг, 28 февраля, начал рассмотрение "языкового закона" - законопроекта №5670-д о функционировании украинского языка как государственного. Отметим, согласно сравнительной таблице ко второму чтению, к документу подано 2082 правки.

Как писало РБК-Украина, глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности, народный депутат Николай Княжицкий заявил, что "языковой закон" будет проголосован до первого тура выборов президента Украины 31 марта 2019 года.

Добавим, спикер Рады Андрей Парубий рассказал, что нардепы не будут рассматривать другие законопроекты до принятия "языкового закона". Так, глава парламента допускает, что этот закон не будет рассмотрен за один день.