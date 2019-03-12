У Раді розповіли, коли приступлять до закону Порошенка про незаконне збагачення

Президент визначив даний законопроект як невідкладний

Внесенный президентом законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение будет рассмотрен в первую очередь сразу после завершения рассмотрения "языкового закона" - законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного". Об этом заявил заместитель фракции "БПП", народный депутат Алексей Гончаренко, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардеп напомнил, что глава государства определил данный законопроект как неотложный.

"Все это будет происходить следующим образом. Президент определил его как неотложный, поэтому президентский будет рассматриваться первым (из альтернативных, - ред.), но все это будет происходить после рассмотрения закона о языке", - заявил Гончаренко.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко уже призывал парламент проголосовать новый закон об ответственности за незаконное обогащение после принятия "языкового закона".

Как писало РБК-Украина ранее, 26 февраля Конституционный суд Украины на своем закрытом заседании принял решение о неконституционности статьи 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении. В среду, 27 февраля, суд обнародовал это решение на своем сайте.

Добавим, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что после отмены статьи о незаконном обогащении около 70 уголовных дел должны быть закрыты.