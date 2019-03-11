У президента закликають Раду прийняти новий закон про незаконне збагачення

Фото: Ірина Луценко (УНІАН)

Порошенко просить нардепів розглянути документ після прийняття "мовного закону"

Глава держави Петро Порошенко закликає парламент проголосувати новий закон про відповідальність за незаконне збагачення після прийняття "мовного закону". Про це заявила представник президента у Верховній раді Ірина Луценко у ході засідання погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, Порошенко наголошує на необхідності створення правового підґрунтя для невідворотності покарання за незаконне збагачення.

"Президент України наголошує на забезпеченні правового підґрунтя для невідворотності покарання за незаконне збагачення. Глава держави закликає, коли завершиться дискусія по розгляду закону про мову, підтримати законопроект №10110, який відновлює кримінальну відповідальність за цей злочин", - заявила Луценко.

Нагадаємо, минулого тижня Порошенко закликав Верховну раду невідкладно розглянути законопроект про відповідальність за незаконне збагачення.

Раніше представник президента в Раді заявляла, що внесений президентом законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення може з'явитися у порядку денному вже на цьому пленарному тижні.

Як писало РБК-Україна раніше, 26 лютого Конституційний суд України на своєму закритому засіданні прийняв рішення про неконституційність статті 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення. У середу, 27 лютого, суд оприлюднив це рішення на своєму сайті.

Після цього глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що після скасування статті про незаконне збагачення близько 70 кримінальних справ повинні бути закриті.