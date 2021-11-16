Напарник для Кличка. Як зміниться влада у Києві з новим законом про столицю

Верховна рада в найближчі тижні може ухвалити новий закон про столицю. Ним розділять посади мера і голови КМДА. Про цю опцію команда влади згадувала щоразу, коли у взаєминах з Віталієм Кличком виникало напруження. Хто в такому випадку буде керувати Києвом і що відбувається між Банковою та мером столиці – в матеріалі РБК-Україна.

Парламент готується ухвалити новий закон про столицю (№2143-3). Проект з'явився в Раді ще восени 2019 року, коли між Офісом президента і Віталієм Кличко вперше загострилися стосунки. Йому тоді вдалося "відбитися" від наступу на той момент глави ОП Андрія Богдана. Але цієї весни хиткий мир мера з командою президента закінчився, перейшовши в нову фазу конфронтації.

Банкова повернулася до старої ідеї – забрати у мера крісло голови Київської міської державної адміністрації. Якщо зробити це в рамках чинного законодавства, то великий ризик, що призначення нового керівника КМДА зіб'ють у судах.

Потенційному наступнику Кличка такий сценарій також не до душі. Тому вирішили не рубати з плеча, а розділити посади міського голови та голови КМДА через прийняття нового закону. І на відміну від попередніх спроб, цього разу влада, схоже, не збирається відступати.

Дрібні порізи

Ланцюжок подій, що підтверджують розбрат між мерією і Банковою, можна було простежити з лютого цього року. Спочатку приводом стали терміни будівництва київських мостів, потім – локдаун в країні в цілому і в столиці зокрема. Далі це протистояння обростало все новими сюжетами.

Крім того, правоохоронці зачастили з візитами до КМДА та на міські комунальні підприємства. Кличко розцінює це як "політично мотивований тиск" на місцеву владу і на нього особисто.

Що і в який момент пішло не так – на цей рахунок у сторін різні версії. В оточенні мера переконані, що на Банковій бачать у ньому майбутнього суперника на наступних президентських виборах, а тому і намагаються ускладнити йому життя "авансом".

"Яка кішка пробігла? Я думаю, що люди нацьковують. Рейтинги публікують, де довіра до Кличка мало не більша, ніж до Зеленського. А потім хтось із журналістів ставить питання: Віталію Володимировичу, ви в президенти не збираєтеся? Відповідно, це піднімає градус. Можливо, це підносять якось цікаво і у зв'язку цим виникає напруга, обшуки і так далі", – сказав нещодавно Кличко в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Мер підтвердив, що збирається вести УДАР на наступні парламентські вибори. Його команда вже працює над перезапуском партії та її осередків у регіонах. Але говорячи про плани на президентські вибори, Кличко відповідає в досить обтічних формулюваннях.

"Якщо потрібно буде – я не виключаю. Але, знову ж таки, на сьогодні таких планів у мене поки немає. І я їх ніколи не озвучував", – сказав мер в інтерв'ю РБК-Україна.

У правлячій команді не особливо приховують роздратування, коли Кличко коментує теми загальнонаціонального масштабу. Але запевняють, що справжні причини, чому вони хочуть посунути мера Києва, полягають в іншому.

Перша – Віталій Кличко нібито порушив домовленості, наявність яких сам він заперечує, щодо співпраці зі "Слугою народу" в Києві після місцевих виборів. Друге пояснення – реальне невдоволення Офісу роботою Кличка. Через що в ОП і хочуть перебрати у нього частину важелів із контролю за столицею.

"Його постійно накручують, що ми вважаємо його своїм конкурентом у майбутній президентській гонці. Піде він на вибори чи не піде – це не відміняє всіх тих претензій, які накопичилися до нього і його оточення в столиці", – сказав один зі співрозмовників у команді Володимира Зеленського.

Влітку на Банковій знову задумалися над тим, щоби змінити Кличка на посаді голови КМДА, призначивши туди свою людину. Їх вибір зупинився на кандидатурі міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова. У серпні він заперечував цю інформацію. Проте кілька співрозмовників видання стверджують, що Чернишов залишається основним претендентом на главу столичної адміністрації, "хоча сам він і не сильно цього хоче".

РБК-Україна звернулося з проханням про коментар до прес-секретаря міністра, однак на момент виходу матеріалу не отримало жодної відповіді.

Чернишов, як пояснило одне з джерел, сумнівався в законності його призначення без зміни закону про столицю. Іншими словами, він розуміє, що є ризик залишитися "біля розбитого корита", якщо перейде з Кабміну в КМДА, а потім суд скасує призначення.

В Офісі з цієї причини вирішили не форсувати події, а міністру доручили координувати підготовку і ухвалення нового законопроекту про владу в Києві. Профільний комітет Ради 20 жовтня вже рекомендував депутатам проголосувати за цей документ в цілому.

Напередодні до цього Кличко вперше за рік побував у президента. Зустріч відбулася за ініціативи мера. За словами близьких до нього співрозмовників, майбутнє закону про столицю під час розмови не піднімалося, обговорювалися виключно міські та господарські питання.

"На зустрічі також був присутній Чернишов, сидів відмовчувався. Але ніхто не представляв його як наступного голову КМДА, він був у статусі міністра, відповідального за децентралізацію", – розповіло одне з джерел в оточенні Кличка.

Олексій Чернишов (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Взаємини Банкової і мерії після цієї зустрічі кожна зі сторін оцінює по-своєму. Співрозмовники в президентській команді кажуть, що сторонам вдалося відновити певне перемир'я.

"Складно назвати це перемир'ям. Після зустрічі до нас все одно приходили ці хлопці з черговими обшуками", – парирує один зі співрозмовників, близьких до мера.

Ревізор від президента

Після зустрічі з Кличком на Банковій не відступилися від своїх планів змінити закон про столицю. До фінальної редакції цього документа надійшло приблизно 914 поправок, каже член комітету Ради з питань держвлади Віталій Безгін (СН).

Нинішній закон про Київ досить суперечливий і ненадійний, тому його потрібно міняти, каже директор з науки і розвитку Інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук.

"За будь-якої зміни політичної орієнтації в самому верху столичну владу починає трусити. Тому однозначно потрібен новий нормальний закон про Київ. Погано те, що питання нового закону про столицю піднімається не тоді, коли все спокійно і можна конструктивно попрацювати над документом. А тоді, коли виникає напруга між президентом і київським міським головою", – сказав виданню експерт.

Майже повністю перероблений до другого читання законопроект розведе повноваження мера і голови КМДА. Ним також пропонується ліквідувати районні адміністрації і відновити райради в столиці.

Міська держадміністрація, як випливає з документа, більше не буде виконавчим органом місцевої ради. Київрада отримає свій власний виконком – ним теж керуватиме Кличко. Голову КМДА обиратиме президент. Автори законопроекту чітко прописали, що мер не може займати цю посаду.

"Мер повинен бути вищою посадовою особою в системі місцевого самоврядування. Тоді як голова КМДА повинен діяти в системі органів виконавчої влади, маючи суто контрольні повноваження, і не займатися господарськими питаннями. Це мають бути різні особи. Тому що одна і та ж людина не може приймати рішення, а потім свої ж рішення контролювати", – говорить Ткачук.

Безгін запевняє, що законопроект жодним чином не посягає на наявні у Кличка повноваження. Він продовжить керувати столицею і розпоряджатися місцевим бюджетом, уточнив нардеп. У голови КМДА – по суті, префекта – будуть зовсім інші функції, схожі на ті, які зараз мають голови ОДА.

"Повноваження мера ніяк не обмежуються. Кличко не втратить ніяких повноважень після прийняття цього законопроекту. Просто він не хоче, щоб у Києві було нормальне місцеве самоврядування. Тому що нинішня система з певною біполярністю управління містом дозволяє йому розігрувати політичну карту", – сказав виданню Безгін.

КМДА стане чимось на зразок префектури. Її голова представлятиме центральну виконавчу владу в столиці та контролюватиме законність рішень місцевих органів самоврядування.

За словами Безгіна, голова держадміністрації не зможе втручатися в управлінські та господарські процеси столиці. Для того щоби запрацювали функції нагляду у голови КМДА, депутатам доведеться прийняти окремий закон про місцеві держадміністрації.

"Законопроект про столицю буде ухвалюватися, але поки його приймуть, поки він запрацює, пройде до півроку. Потім, так чи інакше, доведеться призначити нового голову КМДА. Чернишов трохи заспокоїв Кличка, що все не так погано і що він не втратить владу в столиці. А префект по суті нічого вирішувати не буде", – зазначило одне з джерел у команді Зеленського.

Андрій Єрмак, Володимир Зеленський і Денис Шмигаль під час Конгресу місцевих і регіональних влад (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

У своїй публічній риториці Кличко дотримується все тієї ж позиції, що раніше, і виступає проти розмежування посад мера і голови КМДА. Він наполягає, що документ не повинен порушувати Конституцію і принципи місцевого самоврядування. Мер уже направив цей законопроект на оцінку Венеціанської комісії та Ради Європи.

"Ми все одно будемо боротися проти поділу посад усіма законними способами. Якщо знадобиться – підемо до суду", – зазначив співрозмовник у команді Кличка.

У документі є ще один нюанс, до якого апелюють в мерії. "Кияни обирали Кличка з одними повноваженнями, а вони хочуть їх змінити. Якщо вони ухвалять закон в їхній редакції, тоді потрібно проводити перевибори в столиці або ж прописувати, що документ набуде чинності після наступних місцевих виборів", – зазначив співрозмовник. А таких умов ні в законопроекті, ні в його перехідних положеннях не передбачено.

У президентській фракції збираються цього тижня запустити скорочену процедуру розгляду документа, щоби не затягувати час. Цей механізм вже застосовувався, коли депутати розглядали тисячі поправок до банківського так званого "антиколомойського" законопроекту.

"Ми розраховуємо, що у вівторок або в четвер ми проголосуємо за скорочену процедуру розгляду, згідно зі статтею 119 прим.1. Відповідно, через пленарний тиждень, в останній тиждень листопада, ми проголосуємо за документ в цілому", – пояснив Безгін.

Закон, як вважає він, за оптимістичним сценарієм може вступити в силу вже 15-20 грудня. Але навряд чи в період свят варто очікувати нових кадрових призначень у столиці, припустив нардеп. А ось з Нового року – цілком імовірно.