У Раді розповіли про порядок формування нового складу ЦВК

Процес формування нового складу Центральної виборчої комісії буде відбуватися за чинним законом. Про це повідомив у кулуарах перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардеп наголосив, що поки що процес обрання нового складу ЦВК не передбачатиме скорочення кількості її членів та відбуватиметься відповідно до закону, який діє сьогодні.

"Усе буде сформовано в порядку і строках, передбачених законом. У відповідності до Конституції та закону України "Про ЦВК". Ми не будемо гратися у "плюс-мінус" (членів Центрвиборчкому, - ред.). Скільки треба - стільки буде, скільки передбачено законом", - додав він.

Відповідаючи на питання РБК-Україна, Стефанчук наголосив, що формування комісії за квотним принципом наразі залишається предметом дискусії.

"Я думаю, що це буде предметом дискусії (збереження квотного принципу, - ред.), але ми одразу визначились, що пріоритетним для нас буде професійний принцип. Питання формування ЦВК повинно бути питанням консенсусу в залі. Ми будемо наполягати на одному: до ЦВК повинні увійти люди, які фахово відповідають тим функціям, які покладені на ЦВК", - заявив Стефанчук.

Водночас нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Качура підкреслив, що до Центрвиборчкому мають увійти представники міжнародних організацій. Також депутат не виключив, що окремі старі члени ЦВК можуть також увійти до нового складу комісії.

"Ми повинні зараз сформувати склад із професіоналів, щоб ЦВК не підпорядковувалася будь-якій політичній силі. Я буду наполягати, щоб партія розглянула саме кандидатів за профознаками. Це є науковці, адвокати, відомі правники та представники міжнародних організацій...", - додав Качура.

Нагадаємо, у фракції ВР "Слуга народу" є 35 претендентів на кандидатів до нового складу ЦВК, а у неділю буде створено short-list цих кандидатів.

Як писало РБК-Україна раніше, після розпуску Центральної виборчої комісії депутатські фракції зможуть подавати своїх кандидатів вже з суботи, 14 вересня.

Так, у п'ятницю, 13 вересня, розпуск ЦВК схвалив 341 парламентарій при 300 мінімально необхідних. Остаточний список нових членів Центрвиборчкому може бути сформований до кінця жовтня.

Додамо, фракція "Слуга народу" планує змінити закон про Центральну виборчу комісію. Фракція планує знову скоротити ЦВК до 15 членів комісії.