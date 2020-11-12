У Раді розповіли, коли перейдуть до підготовки закону про опозицію

Перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що робоча група невдовзі перейде до підготовки закону про опозицію. Робота над законопроектом має розпочатися з 16 листопада.

Про це повідомляє пресс-служба парламенту.

"З наступного понеділка ми плануємо перейти до підготовки первинного драфту законопроекту про парламентську опозицію. З цією метою створено підгрупу, яка займатиметься безпосередньо підготовкою тексту законопроєкту, до якої увійшли всі бажаючі учасники групи", - поінформував Стефанчук.

Він сподівається, що вже в грудні 2020 року в межах робочої групи можна буде перейти до постатейного обговорення проекту закону про парламентську опозицію.

Нагадаємо, у середині вересня спікер Верховної ради Дмитро Разумков розповів, коли парламент зможе розглянути законопроект про опозицію. Він зазначав, що розгляд відбудеться після місцевих виборів.

Як писало РБК-Україна, в кінці липня Разумков розповів, що парламент може прийняти закон про опозицію на наступній сесії.

Так, 18 травня у ВР почали напрацьовувати законопроект про опозицію: відбулося перше засідання робочої групи, яка працює над цим документом.