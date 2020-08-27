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У Раді розповіли, що очікують від нового голови "Укрзалізниці"

Автор: РБК-Україна

За словами Скічко, у нового голови УЗ немає часу "на розкачку"

В нового керівника "Укрзалізниці" немає часу "на розкачку", від нього очікується стратегія реформування компанії й економічно обгрунтований план її реалізації.

Про це заявив голова парламентського підкомітету з питань залізничного транспорту Олександр Скічко на своїй сторінці у Facebook, коментуючи призначення на посаду голови правління УЗ Володимира Жмака.

За словами нардепа, новому керівнику УЗ доведеться запропонувати план виходу компанії з кризи максимально швидко.

"Часу на розкачку у голови УЗ зовсім небагато - стан компанії не дозволяє. Сподіваюся, що він не один, і в нього є нова команда достатнього професійного рівня", - написав нардеп.

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Скічко сподівається, що новий очільник УЗ найближчим часом представить комітету Верховноїр ради з питань транспорту та інфраструктури програму дій на перші сто днів на посаді.

Нардеп також закликав керівництво УЗ врахувати досвід весняного карантину, під час якого компанія втратила 7 мільярдів гривень.

"УЗ зазнала величезних втрат в результаті коронакризи й карантину. Дуже хотілося б, щоб нове керівництво врахувало цей досвід і мало готовий план реагування на випадок другої хвилі Ковід-19", - резюмує Скічко.

Нагадаємо, 26 серпня Кабмін призначив на посаду голови правління "Укрзалізниці" Володимира Жмака.

Раніше він працював у наглядовій раді "Київстару" та був першим заступником голови Одеської облдержадміністрації Михеїла Саакашвілі.

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