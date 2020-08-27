В Раде рассказали, что ожидают от нового главы "Укрзализныци"

У нового руководителя "Укрзализныци" нет времени "на раскачку", от него ожидается стратегия реформирования компании и экономически обоснованный план ее реализации.

Об этом заявил председатель парламентского подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Александр Скичко на своей странице в Facebook, комментируя назначение на должность председателя правления УЗ Владимира Жмака.

По словам нардепа, новому руководителю УЗ придется предложить план выхода компании из кризиса максимально быстро.

"Времени на раскачку у главы УЗ совсем немного - состояние компании не позволяет. Надеюсь, что он не один, и у него есть новая команда достаточного профессионального уровня", - написал нардеп.

Скичко надеется, что новый глава УЗ в ближайшее время представит комитету Верховной рады по вопросам транспорта и инфраструктуры программу действий на первые сто дней на посту.

Нардеп также призвал руководство УЗ учесть опыт весеннего карантина, во время которого компания потеряла 7 миллиардов гривен.

"УЗ понесла огромные потери в результате коронакризиса и карантина. Очень хотелось бы, чтобы новое руководство учло этот опыт и имело готовый план реагирования на случай второй волны Ковид-19", - резюмирует Скичко.

Напомним, 26 августа Кабмин назначил на должность председателя правления "Укрзализныци" Владимира Жмака.

Ранее он работал в наблюдательном совете "Киевстара" и был первым заместителем председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили.