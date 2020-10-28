У Раді розповіли, як мають намір захистити українців від бракованої продукції та підробок

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Впровадження обов'язкового використання реєстраторів розрахункових операцій (РРО) при продажі дорогої техніки та послуг дозволять захистити права українських споживачів, а також знизити рівень "тіні" в економіці і корупції на митниці.

Про це йдеться в статті "Зміна правил застосування РРО: хороші новини для мікробізнесу і погані новини для схемщиків" на 24.tv.

У публікації наголошується, що кожен покупець дорогих гаджетів, приладів або послуг з 1 січня майбутнього року отримає реальні гарантії на сервісне обслуговування, ремонт і заміну бракованих товарів.

Це стане можливим шляхом змін у Податковому кодексі, які розробив профільний парламентський комітет Данила Гетманцева.

"З 1 січня 2021 року використання РРО стає обов'язковим для фізосіб-"єдиноподатників" по окремим ризиковим видам діяльності. Це продаж ювелірних виробів, текстилю, діяльність у сфері туризму, ресторанів, торгівля в інтернеті. Всі ці галузі, на жаль, повністю знаходяться в тіні. Тобто завозиться контрабанда, і вся продукція реалізується на тіньовому ринку. Але з 1 січня вони фіскалізуються - держава буде контролювати розрахункові операції таких підприємців", - повідомив Гетманцев.

Як відзначають журналісти, РРО буде передавати дані про кожну покупку на спеціальний сервер податкової служби, а покупець при купівлі ювелірки, дорогого гаджета або туру на відпочинок також отримає захист своїх прав споживача у вигляді фіскального чека. Також запровадження РРО покладе край торгівлі "лівими" медикаментами сумнівної якості.

Додатковими ефектами від впровадження РРО при продажі складних і дорогих товарів стане детінізація сфери торгівлі та захист українських споживачів від сумнівних контрабандних товарів.

Як наслідок, підвищення сплати зборів на митниці при імпорті багатьох товарних позицій - для імпортерів і продавців пропаде сенс завозити товари за схемами або взагалі в обхід митного оформлення. Додатковим ефектом видання називає усунення корупції.

Як зазначають автори публікації, обов'язковий фіскальний контроль не торкнеться дійсно малого та мікро-бізнесу. Законодавці істотно розширили перелік видів діяльності, для здійснення яких підприємцям не потрібно обов'язково використовувати РРО.

"Немає сенсу контролювати магазин квітів площею 30 кв. м, він просто не може заробити стільки, скільки заробить магазин електроніки площею 100 квадратів. Але останній може перевищити ліміт грошового обороту та подати звітність, в якій про таке перевищення - ні слова. Мовляв, ми в межах ліміту працюємо, а насправді інший прибуток йде в обхід податкової, і страждає державний бюджет", - пояснив Гетманцев.

Наприклад, РРО стануть необов'язковими у сфері надання побутових послуг: з індивідуального навчання (репетитора), послуг з утримання домашніх тварин, у т. ч. дресирування і догляд за ними, послуг рекламних та споживчих фото - та відеоробіт, послуги по дизайну, реставрації творів мистецтва та виготовлення творів мистецтва за індивідуальним замовленням.

У сфері торгівлі від обов'язкового використання РРО звільнять дрібні крамниці і лоточників, продавців б/у товарів; харчів (крім підакцизної продукції), товарів культурного призначення і для відпочинку, квітами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них, а також сувенірні крамниці і торгівлю виробами народних майстрів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України змінив свою нормативно-правову базу і відстрочив застосування програмного реєстратора розрахункових операцій (РРО) для валютно-обмінних операцій до 1 серпня 2020 року.

Відзначимо, у вересні 2019 року в Україні запустили технологію біометричної оплати покупок FacePay24 для з торгових точок.