У Раді розповіли, які законопроекти обговорюватимуть з МВФ

Найбільшу увагу приділять законопроекту №2413-а щодо консолідації функцій із держрегулювання ринків фінпослуг

На этой неделе представители Международного валютного фонда (МВФ) будут обсуждать с народными депутатами ряд финансовых законопроектов. Об этом сообщил первый заместитель главы комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, народный депутат Михаил Довбенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам парламентария, наибольшее внимание будет привлечено к проекту закона №2413-я о консолидации функций по поводу госрегулирования рынков финансовых услуг.

"Наибольшее внимание (МВФ, - ред.) в нашей дискуссии будет привлечено к законопроекту №2413-а "Об изменениях в некоторые законодательные акты Украины по консолидации функций по государственному урегулированию рынков финансовых услуг". Также это проект закона №2456-Д по совершенствованию прав потребителей финансовых услуг", - сообщил Довбенко.

Нардеп подчеркнул важность того, что в повестку дня включен законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите инвесторов от злоупотреблений на рынках капитала".

"Я убежден, что мы проголосуем за эти законопроекты и достойно выполним взятые на себя обязательства перед международными организациями и донорами", - добавил он.

Напомним, в понедельник, 11 марта, в Верховной раде будут присутствовать представители Международного валютного фонда (МВФ).

В начале марта анонсировалось, что техническая команда в составе нескольких специалистов Международного валютного фонда посетит Киев в течение 5-13 марта 2019 года. Отмечалось, что специалисты прибудут в Киев для обсуждения событий в экономической сфере и прогресса в направлении введения реформаторских мероприятий, предусмотренных программой stand-by с Украиной, принятой в декабре 2018 года.

Как писало РБК-Украина ранее, 18 декабря прошлого года МВФ одобрил новую программу stand-by на сумму 9 млрд долларов для Украины. Первый транш в размере 1,4 млрд долларов уже зачислен в резервы. Решение о дальнейших траншах будет приниматься в мае и в ноябре этого года в ходе просмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.