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У Зеленського пояснили, в чому мета податкової амністії і навіщо це українцям

Новость на русском → Україна, Вівторок 13 квітня 2021 08:34
У Зеленського пояснили, в чому мета податкової амністії і навіщо це українцям Фото: Олег Устенко назвав цілі податкової амністії (twitter.com/focusua)
Автор: Олександр Білоус

У податкової амністії в Україні було кілька основних цілей. При цьому повернення грошей з-за кордону - це не ключовий пріоритет.

Про це радник президента України з питань економіки Олег Устенко сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Основний мотиватор швидше неекономічного характеру. Це те, про що говорив президент: ми починаємо життя з чистого аркуша, задекларували, у кого що є, і далі рухаємося. Тут більше йдеться про повернення довіри", - сказав Устенко.

За його словами, ще один важливий момент - завести гроші в економіку. "Якщо вони десь заховані, вони можуть працювати, а можуть і не працювати. Думаю, частіше - ні, особливо якщо мова йде про населення, яке отримувало доходи в конверті та не сплачувало податки", - додав він.

Крім того, він зазначив мотив міжнародного контролю. "І хоча це було давно, подібна увага і контроль буде наростати. Україна приєдналась до великої кількості міжнародного регулювання, яке стосується саме цієї сфери. Обмін інформацією вже активізувався і його буде ще більше", - розповів Устенко.

"І на останнє місце я б поставив мотив по збору коштів до держбюджету. Це далеко не ключове в цій історії. Розраховувати на якісь чіткі суми не можна, давати оцінки скільки це буде досить складно", - підсумував радник Зеленського.

Нагадаємо, Верховна рада 30 березня схвалила в першому читанні законопроект, який за допомогою подачі "нульової декларації" передбачає для громадян так звану податкову амністію.

Як повідомляло РБК-Україна, нульове декларування буде добровільним, показувати потрібно буде доходи, які були отримані без сплати податків.

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