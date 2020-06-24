У Раді розповіли, чи загрожує відставка голові НБУ

Фото: Яків Смолій (прес-служба НБУ)

У Раді сказали, що є недоліки в діяльності Національного банку, а НБУ не сприймають чорно-білому світлі

Голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") заявив, що парламент не планує відправляти у відставку голову НБУ Якова Смолія. Однак, сказав, що є недоліки в діяльності Національного банку.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Не догодили курсом: чому в Раді заговорили про відставку голови Нацбанку".

У коментарі виданню Гетманцев пояснив, що постанова про оцінку діяльності голови Нацбанку, яку комітет рекомендував парламенту прийняти, не може бути підставою для будь-яких кадрових змін в правлінні регулятора. За його словами, це лише "політична оцінка, на яку мають право народні депутати".

"Ми відзначаємо деякі недоліки в діяльності Національного банку та їх негативні наслідки. Але це не означає, що ми сприймаємо діяльність НБУ тільки в чорно-білому світі. На моє переконання, є позитив в діяльності Нацбанку, є і негатив. Потрібно оцінювати і перше, і друге об'єктивно", - сказав у розмові з РБК-Україна Гетманцев.

Зазначимо, що фінансовий комітет 17 травня підтримав проект постанови, згідно з яким робота Нацбанку, починаючи з 2014 року, була провальною. Готував цей документ один із заступників голови комітету Олександр Дубинський ("Слуга народу").

Комітет також рекомендував Раді створити тимчасову слідчу комісію (ТСК) для розслідування діяльності керівництва НБУ та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з 2014 по 2019 рік, а також заслухати доповідь Якова Смолія на наступній сесії парламенту.

Нагадаємо, у Верховній раді хочуть перевірити роботу керівництва Національного банку України.

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Автор: Уляна Безпалько