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У Раді хочуть перевірити роботу Нацбанку

Новини » Політика     18.06.2020 - 14:29
У Раді хочуть перевірити роботу Нацбанку
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Для перевірки пропонується створити Тимчасову слідчу комісію

У Верховній раді хочуть перевірити роботу керівництва Національного банку України. Для цього пропонують створити відповідну Тимчасову слідчу комісію.

Про це повідомив депутат Верховної ради Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, глава фінансового комітету ВР Данило Гетманцев вніс на розгляд парламенту проект постанови про доповідь голови Національного банку України.

На думку автора постанови, політика НБУ протягом як 2019 року та на початку 2020 року, так і протягом останніх 5 років спрямовувалася виключно на досягнення мети щодо інфляції.

Постанова пропонує встановити, що НБУ як у 2019 році та на початку 2020 року, так і починаючи з 2014 року, не забезпечив повною мірою стабільність гривні.

У проекті вказано, що грошово-кредитна політика НБУ негативно вплинула на економіку країни, зокрема шляхом штучного перетоку значних фінансових ресурсів у піраміду державних боргових зобов’язань, створивши небезпечний дисбаланс в економіці.

"Політика Національного банку України не сприяла захисту економіки від впливу зовнішніх негативних впливів протягом 2019 року та під час карантину у 2020 році, а також не дозволила надати банківській системі України достатню підтримку для запобігання економічній кризі, а отже була неефективною", - пише парламентар.

Підкреслимо, постанова пропонує утворити ТСК з питань розслідування діяльності керівництва НБУ та керівництва Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у 2014-2019 роках.

Нагадаємо, глава Національного банку (НБУ) Яків Смолій планує залишатися на своєму посту до завершення каденції.

Як писало РБК-Україна, у травні Рада заслухала доповідь Смолія.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Верховна РадаНаціональний банк України
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