У Раді розповіли, хто контролюватиме виконання "мовного закону"

У комітеті підкреслили, що механізм контролю існує уже зараз

После принятия во втором чтении "языкового закона" - законопроекта о государственном языке в Украине будет назначен Уполномоченный по вопросам украинского языка, который сможет контролировать исполнение закона. Об этом сообщил глава комитета по вопросам культуры и духовности, нардеп Николай Княжицкий, передает корреспондент РБК-Украина.

Вместе с тем парламентарий подчеркнул, что механизм контроля существует уже сейчас.

"Механизм контроля существует уже сейчас. Ведь существует Национальная рада по вопросам телевидения и радиовещания, где уже сейчас контролируется выполнение этого закона. Также будет Уполномоченный по вопросам языка. Если Нацрада не будет выполнять свои обязанности, мы будем давать им предписания, так же как делает НАПК по отношению к другим органам власти", - сообщил Княжицкий.

Напомним, Рада во вторник, 12 марта, начала рассмотрение поправок к "языковому закону" - законопроекту №5670-д. В проект ко второму чтению представлены 2082 правки.

Как писало РБК-Украина ранее, 28 февраля парламент перешел к рассмотрению "языкового закона" во втором чтении.

Добавим, в подготовленном ко второму чтению законе о функционировании украинского языка как государственного предусмотрены административные штрафы до почти 7000 гривен. Так, штрафы будут касаться предпринимательской деятельности, осуществляемой в публичной сфере. В частности, штрафы составят от 5100 до 6800 гривен.