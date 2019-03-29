У Раді працюють журналісти, що співпрацюють зі спецслужбами РФ

У Верховній раді працюють журналісти, які співпрацюють з спецслужбами Російської Федерації. Про це заявила голова комітету Верховної ради з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Парламентар зазначила, що має частину подань від Служби безпеки України про відповідну співпрацю.

"У мене є частина подань від Служби безпеки України, що такі "журналісти" співпрацюють з російськими спецслужбами. Вони спочатку провокують певні ситуації, знімають їх, а потім вирізають фрагменти відео і передають їх російським телеканалам. Для чого це робиться? Якраз для інформаційної війни проти України: спочатку спровокувати, а потім активно масовано використовувати це в засобах пропаганди", - підкреслила нардеп.

На її думку, потреба в регулюванні порядку акредитації журналістів до ВР "перезріла".

"4 тисячі акредитованих журналістів у Верховній раді - це маразм. Більша частина цих людей займається там казна-чим, але не висвітленням діяльності парламенту", - заявила парламентар.

Нагадаємо, влітку 2018 року перший заступник голови комітету з питань регламенту і організації роботи ВР Павло Пинзеник заявив, що ідея з обмеженням доступу журналістів до кулуарів парламенту навряд чи буде підтримана у Верховній раді.

Так, комітет з питань регламенту і організації роботи ВР пропонував закрити кулуари ВР для журналістів. Зокрема, пропонувалося закриття першого і другого поверхів кулуарів для представників ЗМІ, а замість цього планувалося створити прес-центр на третьому поверсі кулуарів Ради і розмістити там місця для роботи журналістів.

Як писало РБК-Україна, раніше Сюмар уже повідомляла, що деякі журналісти з акредитацією у ВР знімали відео для російських телеканалів.