У Раді сталася пожежа, нардепи пішли на перерву

У Верховній раді сталася пожежа, у зв'язку з чим парламентарії знову пішли на півгодинну перерву. Про це написав народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура.

За його словами, в ході голосування у нардепа Максима Ткаченка загорівся пульт.

"У нардепа від Слуги, Максима Ткаченка загорівся пульт прямо під час голосування. Пішов дим. У залі товкучка. Оголошено перерву на 30 хвилин. А я говорив вранці Стефанчуку про запах палаючої проводки", - написав нардеп.

Варто зазначити, що до цього нардепи вже йшли на 20-хвилинну перерву.

Нагадаємо, в середу, 13 травня, проходить позачергове засідання Верховної ради. У залі зареєструвалися 317 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, Рада у другому читанні прийняла законопроект №2571-д "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", за нього проголосували 270 депутатів ВР.

Відзначимо, закон є однією з попередніх умов для нової програми співпраці України з МВФ.