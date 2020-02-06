У Раді сталася бійка за участю нардепів

У Верховній раді через запланований розгляд закону про ринок землі біля трибуни сталася бійка за участю кількох народних депутатів. Про це з місця подій повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, фракції ОПЗЖ і "Батьківщина" спробували заблокувати трибуну і президію парламенту, в результаті чого сталася бійка з нардепами від "Слуги народу". На даний момент лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко зайняла місце спікера Дмитра Разумкова, щоб зірвати парламентське засідання щодо ринку землі.

Однак перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук оголосив

про завершення перерви, засідання парламенту продовжується.

Фото: бійка в Раді

Відзначимо, до цього спікер Ради Дмитро Разумков збирав голів фракцій парламенту в своєму кабінеті. Імовірно, на зустрічі обговорювалося прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Сьогодні поліція Києва посилила заходи безпеки у зв'язку з запланованими акціями протесту під Верховною радою. Крім того, на посилене чергування заступили військовослужбовці Національної гвардії.

