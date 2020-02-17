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У Раді закликають пришвидшити розгляд закону про ринок землі

Новини » Політика     17.02.2020 - 11:45
У Раді закликають пришвидшити розгляд закону про ринок землі
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Фракція "Слуга народу" просить колег знайти спосіб пришвидшити розгляд проекту

У фракції "Слуга народу" просять депутатів знайти спосіб швидше розглянути законопроект про обіг землі. Про це заявив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Корнієнко підкреслив, що у парламенту дуже багато роботи, яка зараз гальмується.

"Ми хотіли б від фракції звернутись до колег з тим, щоб ми шукали можливості для того, щоб ми могли рухатись інтенсивніше. У нас дуже багато роботи, дуже багато законів. Зараз це все відсунуто на задній план, тому що ми знаходимось у розгляді законопроекту", - заявив парламентар.

Він також звернувся до депутатів з інших фракцій з проханням знайти спосіб швидше розглянути законопроект про обіг землі.

Нагадаємо, законопроект про ринок землі Верховна рада України зможе прийняти не раніше 16-17 квітня, про що заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За його словами, голосування не зможе відбутися раніше, якщо ВР продовжить розглядати поправки в такому темпі.

Так, Рада станом на п'ятницю, 7 лютого, розглянула 216 поправок до другого читання законопроекту про ринок землі. Всього в документі 4018 правок.

Як писало РБК-Україна, парламенту 6 лютого увійшов у розгляд законопроекту про ринок землі в другому читанні. Нардепи блокували президію ВР, у зв'язку з чим засідання вів перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук. Місце спікера Ради Дмитро Разумкова блокувала глава фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

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