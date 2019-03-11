У Раді закликали удосконалити систему е-декларування

В антикорупційному комітеті відзначили необхідність декларування для ряду співробітників "Укроборонпрому"

Система электронного декларирования должна быть усовершенствована. Об этом сообщил заместитель главы антикоррупционного комитета Верховной рады, народный депутат Игорь Попов во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина

По его словам, за четыре года функционирования система продемонстрировала необходимость усовершенствования.

"Прошу руководство ВР обратить внимание на весь блок проверки деклараций. Уже четыре года работает эта система, и она уже показала, что ее нужно совершенствовать", - сообщил Попов.

По его словам, система электронного декларирования пока не является эффективной.

"Мы уже поднимали вопросы, которые остались неопределенными. Это по поводу декларирования должностных лиц, юридических лиц публичного права. Это прежде всего государственные концерны. Вот сейчас мы обсуждаем подозрения в коррупции на определенных предприятиях "Укроборонпрома". Так вот сейчас обязаны декларировать бухгалтер и члены наблюдательного совета. Но есть и ряд других должностей, для которых также надо было бы ввести электронное декларирование", - добавил парламентарий.

Нардеп также обратил внимание на зарегистрированный законопроект о декларировании сотрудников спецслужб.

"Есть в Верховной раде законопроект, регламентирующий специальный порядок декларирования для специальных, негласных штатных сотрудников спецслужб. Он уже согласован всеми сторонами. Он также поможет навести в этом порядок", - сказал парламентарий.

Напомним, в конце февраля глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) дал рекомендации по заполнению электронных деклараций.

Как писало РБК-Украина ранее, ведомство в ходе полных проверок деклараций выявило недостоверные сведения на 8,6 млрд гривен.

Добавим, НАПК выявило нарушения в декларациях о доходах абсолютного большинства кандидатов в президенты Украины.