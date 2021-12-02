В Раді закликали Шмигаля навести лад із виробництвом і реалізацією пального

Член парламентського комітету з енергетики та житлово-комунальних послуг, народний депутат Михайло Бондар звернувся до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля втрутитись у катастрофічну ситуацію, яка склалась із нелегальним ринком пального. Мова йде про роботу нелегальних АЗС (так званих "бочок") та мініНПЗ, через які бюджет щороку втрачає близько 20 млрд грн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сторінку нардепа у Facebook.

"Звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо катастрофічної ситуації, яка склалась із нелегальним ринком пального. Через нелегальні АЗС (так звані "бочки"), мініНПЗ та нафтобази український бюджет щороку втрачає близько 20 млрд грн. Страждає також і екологія - забруднюються грунти, отруюються водойми, повітря, відбуваються жахливі пожежі, хворіють і вмирають люди. Держава зобов'язана терміново втрутитись у ситуацію та навести лад із виробництвом і реалізацією пального”, - йдеться у дописі нардепа, що передує зверненню.

За інформацією нардепа, в бензині що продається на нелегальних АЗС були виявлені багаторазові перевищення вмісту токсичних речовин, зокрема бензолу та сірки, висока концентрація яких, за даними федерального агентства Міністерства охорони здоров'я США, може призвести до онкологічних захворювань, захворювання дихальної та серцево-судинної систем та інших важких хвороб.

"В більшості випадків нелегальні АЗС, кількість яких стабільно зростає, побудовані без дотримання будівельних норм та функціонують із порушенням норм пожежної та екологічної безпеки та несе суттєву загрозу життю та здоров’ю оточуючих. За даними проекту: "Карта об'єктів роздрібної торгівлі пальним, які мають ознаки порушення законодавства“ - perevirazs.info, в Україні виявлено 448 нелегальних АЗС, що свідчить про серйозні масштаби цієї проблеми", - зазначає нардеп у своєму зверненні.

Бондар також повідомляє, що функціонування нелегальних АЗС неможливе без роботи 25 нелегальних мініНПЗ, які забруднюють грунти і водойми та є джерелами виникнення техногенних катастроф та пожеж.

У своєму зверненні до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля він також закликав перевірити нелегальні АЗС та мініНПЗ, ініціювати зміни у законодавстві та посприяти щоб відомства залучені до боротьби із нелегальним ринком пального публічно оприлюднили звіти своєї роботи.

Крім того, у зверненні йдеться про необхідність: