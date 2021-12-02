В Раде призвали Шмыгаля навести порядок с производством и реализацией топлива
Член парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам, народный депутат Михаил Бондарь обратился к премьер-министру Денису Шмыгальу вмешаться в катастрофическую ситуацию, которая сложилась с нелегальным рынком горючего. Речь идет о работе нелегальных АЗС (так называемых "бочек") и миниПЗ, из-за которых бюджет ежегодно теряет около 20 млрд грн.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на страницу нардепа в Facebook.
"Обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю насчет катастрофической ситуации, которая сложилась с нелегальным рынком горючего. Из-за нелегальных АЗС (так называемых "бочек"), миниНПЗ и нефтебаз украинский бюджет ежегодно теряет около 20 млрд гривен. Страдает также и экология - загрязняются почвы, отравляются водоемы, воздух, происходят ужасные пожары, болеют и умирают люди. Государство обязано срочно вмешаться в ситуацию и навести порядок с производством и реализацией топлива”, - говорится в сообщении нардепа перед обращением к Премьер-министру.
По информации нардепа, в продаваемом бензине на нелегальных АЗС было обнаружено многократное превышение содержания токсичных веществ, в частности бензола и серы, высокая концентрация которых, по данным федерального агентства Министерства здравоохранения США, может привести к онкологическим заболеваниям, заболеваниям дыхательной и сердечно- сосудистой систем и другим тяжелым заболеваниям.
"В большинстве случаев нелегальные АЗС, количество которых стабильно растет, построены без соблюдения строительных норм и функционируют с нарушением норм пожарной и экологической безопасности, а также несут существенную угрозу жизни и здоровью окружающих. По данным проекта: "Карта объектов розничной торговли горючим, которые имеют признаки нарушения законодательства" - perevirazs.info, в Украине обнаружено 448 нелегальных АЗС, что свидетельствует о серьезных масштабах этой проблемы", - отмечает нардеп в своем обращении.
Михаил Бондарь также сообщает, что функционирование нелегальных АЗС невозможно без работы 25 нелегальных миниНПЗ, которые загрязняют почвы и водоемы, являются источниками возникновения техногенных катастроф и пожаров.
В своем обращении к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю он также призвал проверить нелегальные АЗС и миниНПЗ, инициировать изменения в законодательстве и посодействовать, чтобы ведомства, которые были привлечены к борьбе с нелегальным рынком горючого, публично обнародовали отчеты своей работы.
Кроме того, в обращении говорится о необходимости:
- Инициировать новую проверку точек нелегальной продажи горючего и миниНПЗ, а также провести проверку возможного содействия их незаконной деятельности представителей местных властей и правоохранительных органов
- Рассмотреть возможность инициировать изменения в законодательстве, которые позволили бы эффективнее бороться с нелегальным рынком горючего, в частности, усилили уголовную ответственность владельцев нелегальных АЗС, миниНПЗ и нефтебаз
- Обратиться к рабочим группам по борьбе с нелегальным оборотом горючего, а также ведомствам, привлеченным к их работе (Минэкономики, Минрегиону, Офису президента, Антимонопольному комитету, Нацполиции, ГСЧС и другим уполномоченным органам) с требованием публично обнародовать результаты их деятельности борьбы с нелегальным оборотом горючего.
Как сообщалось ранее, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил силовым ведомствам и контролирующим органам активизировать борьбу с нелегальным оборотом горючего еще в марте.