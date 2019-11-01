Столтенберг сумнівається в необхідності заявки України на ПДЧ

Фото: Єнс Столтенберг (РБК-Україна)

Генсек НАТО зазначив, що питання ПДЧ для України "не знаходиться у фокусі уваги"

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не бачить необхідності в подачі нової заявки України на отримання Плану дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі. Про це він розповів в інтерв'ю "Європейської правді".

За його словами, на сьогодні Україна має сконцентруватися на реформах і модернізувати сектор оборони, посилити боротьбу з корупцією і поліпшити систему правосуддя.

"У той же час ці реформи наближають вас і до отримання ПДЧ, і до самого членства", - зазначив Столтенберг.

Він також підкреслив, що Україна може подати нову заявку, але не бачить в цьому необхідності.

"Немає сумнівів, що Україна прагне до членства, але зараз ані питання вступу в НАТО, ані питання ПДЧ не знаходиться у фокусі уваги... ПДЧ - це невід'ємна частина шляху для тих, хто стає членом. Але (без ПДЧ, - ред.) Україна все одно має ряд інструментів. У вас є Комісія Україна-НАТО, є Річна національна програма, є Комплексний пакет допомоги. Ви вже маєте достатньо змістовних речей, необхідних для отримання ПДЧ", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що у Росії немає права голосу в питанні вступу України в НАТО.

Відзначимо, в 2008 році в Україні стався політичний скандал після того, як президент Віктор Ющенко, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко і спікер парламенту Арсеній Яценюк направили НАТО лист з проханням дати Києву ПДЧ. Скандал паралізував роботу українського парламенту на 2 місяці.