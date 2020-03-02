У Раді закликали Кабмін вирішити питання з погашенням боргів "Суспільного"

Заступник голови Верховної ради України Олена Кондратюк закликає Кабінет міністрів якнайшвидше вирішити питання з фінансуванням Суспільного мовлення. Про це вона заявила у ході засідання погоджувальної ради депутатських фракцій, передає прес-служба Апарату ВР.

Віце-спікер закликала представника Кабінету міністрів у Раді звернути уваги на цю проблему, оскільки це може негативно вплинути на підготовку трансляцій Євробачення-2020 та інших подій.

"Ви знаєте, що там накладено арешт і заблоковані рахунки через борг ще попередньої державної телекомпанії у розмірі 11,6 млн євро. Це питання, яке донині не вирішене... У такій ситуації колектив Суспільного мовлення не може далі ефективно працювати. Це питання уряду і прем’єр-міністра - треба провести ці розрахунки", - підкреслила Кондратюк.

Нагадаємо, Національна громадська телерадіокомпанія України (НСТУ) заявила, що її рахунки були арештовані, що призвело до блокування роботи "Суспільного". Згідно з рішенням суду, "Суспільне" має сплатити борг акціонерному товариству "Євроньюз" у розмірі 10 млн 591 тис. 224 євро 48 центів і 73 080 гривень судового збору в рамках провадження, відкритого Міністерством юстиції України.

Так, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що ситуація з арештом рахунків і блокуванням роботи телеканалу "Суспільне" є неприпустимою.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку року кримськотатарський телеканал ATR опинився на межі закриття через тимчасове призупинення фінансової підтримки з держбюджету.