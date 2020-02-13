У Раді закликали Кабмін розробити нацстратегію боротьби з раком до 2030 року

Заступниця голови Верховної ради Олена Кондратюк закликала Кабінет міністрів України розробити та затвердити національну стратегію боротьби з раком на період до 2030 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Верховної ради.

Так, у ВР пройшли парламентські слухання на тему "Організація протиракової боротьби в Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення".

"У розвинутих державах рак уже давно не є вироком. Понад 85% осіб, у яких виявили онкозахворювання, проживають наступні 5 років. Зростає кількість людей, які успішно долають цю хворобу", - зазначила Кондратюк.

За її словами, ситуація в Україні є набагато гіршою, такою, що становить загрозу національній безпеці.

"На жаль, ми посідаємо друге місце в Європі за темпами поширення раку. На обліку перебуває майже 1 млн хворих на злоякісні новоутворення. З них майже 6 тисяч українських дітей. Мене... непокоять темпи поширення захворюваності на рак молочної залози серед жінок. Щогодини через це вмирає одна жінка, у 23% рак діагностують на занедбаних стадіях. Відчувається брак мамографів та фахівців з діагностики", - поінформувала парламентар.

За її словами, кожного року понад 137 тисяч наших громадян дізнаються, що вони онкохворі. Щороку ця хвороба забирає життя близько 64 тисяч українців.

"Кабінету міністрів України необхідно терміново розробити та затвердити Національну стратегію контролю онкологічних захворювань до 2030 року. Попередня "Загальнодержавна програма боротьби з онкологічними захворюваннями"... була розрахована на період до 2016 року. Неприпустимою є ситуація, коли більше 4 років у країні відсутній дієвий план дій з такого життєво-важливого питання", - зазначила Кондратюк.

На переконання віце-спікера парламенту, ключовими складовими стратегії мають стати рання діагностика, профілактика, здоровий спосіб життя. А також інформування населення, руйнування стереотипів та упереджень відносно хворих на рак.

Нагадаємо, Нобелівську премію з фізіології або медицини 2018 року одержали Джеймс Еллісон і Тасуку хендз за нові методи терапії раку. Зокрема, премію присудили "за відкриття терапії раку шляхом пригнічення негативної імунної регуляції".

Як писало РБК-Україна, в січні 2020 року вчені британського Університету Кардіффа заявили про відкриття нової частини імунної системи людини, завдяки якій можливо лікування всіх видів онкологічних захворювань.