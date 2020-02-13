В Раде призвали Кабмин разработать нацстратегию борьбы с раком до 2030 года

Заместитель председателя Верховной рады Елена Кондратюк призвала Кабинет министров Украины разработать и утвердить национальную стратегию борьбы с раком на период до 2030 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной рады.

Так, в ВР прошли парламентские слушания на тему "Организация противораковой борьбы в Украине. Проблемы и пути их решения".

"В развитых государствах рак уже давно не является приговором. Более 85% лиц, у которых обнаружили онкозаболевание, проживают следующие 5 лет. Растет количество людей, которые успешно преодолевают эту болезнь", - отметила Кондратюк.

По ее словам, ситуация в Украине намного хуже, она представляет угрозу национальной безопасности.

"К сожалению, мы занимаем второе место в Европе по темпам распространения рака. На учете находится почти 1 млн больных злокачественными новообразованиями. Из них почти 6 тысяч украинских детей. Меня... беспокоят темпы распространения заболеваемости раком молочной железы среди женщин. Каждый час из-за этого умирает одна женщина, у 23% больных рак диагностируют на запущенных стадиях. Ощущается нехватка маммографов и специалистов по диагностике", - сообщила парламентарий.

По ее словам, каждый год более 137 тысяч наших граждан узнают, что они онкобольные. Ежегодно эта болезнь уносит жизни около 64 тысяч украинцев.

"Кабинету министров Украины необходимо срочно разработать и утвердить Национальную стратегию контроля онкологических заболеваний до 2030 года. Предыдущая "Общегосударственная программа борьбы с онкологическими заболеваниями"... была рассчитана на период до 2016 года. Недопустимая ситуация, когда более 4 лет в стране отсутствует действенный план действий по такому жизненно важному вопросу", - отметила Кондратюк.

По мнению вице-спикера парламента, ключевыми составляющими стратегии должны стать ранняя диагностика, профилактика, здоровый образ жизни. А также информирование населения, разрушение стереотипов и предубеждений в отношении больных раком.

Напомним, Нобелевскую премию по физиологии или медицине 2018 года получили Джеймс Эллисон и Тасуку Хендзе за новые методы терапии рака. В частности, премию присудили "за открытие терапии рака путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции".

Как писало РБК-Украина, в январе 2020 года ученые британского Университета Кардиффа заявили об открытии новой части иммунной системы человека, благодаря которой возможно лечение всех видов онкологических заболеваний.