У Раді приступили до доопрацювання закону про заборону пластикових пакетів

У Верховній раді приступили до доопрацювання закону про заборону пластикових пакетів. Йдеться про законопроект №2051-1.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Відбулася дискусія щодо шляхів підготовки до розгляду на сесії Верховної ради законопроекту № 2051-1. За її результатами було доручено народним депутатам Ігорю Кривошеєву і Кирилу Нестеренку організувати підготовку зазначеного законопроекту в рамках підкомітету з питань державної політики у сфері поводження з відходам", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, 3 листопада парламент відправив на повторне друге читання законопроект №2051-1, який пропонує заборонити пластикові пакети з 2022 року. За це рішення проголосували 290 нардепів.

Як писало РБК-Україна, за основу документ ухвалили восени минулого року. Тоді його підтримали 365 парламентарів.

Додамо, у вересні 2019 року Міністерство регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ анонсувало, що в Україні у громадських місцях планують облаштувати спеціальні автомати для збору пластикових і алюмінієвих пляшок.