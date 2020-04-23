Комітет Ради розгляне розблокування підписання закону про зміни до регламенту

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також нардепи розглянуть розблокування підписання закону про право Кабміну визначати адмінцентри ОТГ

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної ради у четвер, 23 квітня, розглядає розблокування підписання закону про зміни до регламенту, необхідні для прийняття закону про банки у другому читанні. Про це свідчить порядок денний засідань комітетів, опублікований на сайті Ради.

Так, члени комітету розглянуть проекти постанов №№1043-П - 1043-П3 "Про скасування результатів голосування Верховної ради від 16.04.2020 року про прийняття в цілому як закону проекту ЗУ "Про внесення змін до регламенту Верховної ради з протидії зловживанням прав народних депутатів під час законодавчої процедури".

Крім того, парламентарі розглянуть проект постанови №2653-П "Про скасування результатів голосування Верховної ради від 16.04.2020 року про прийняття в другому читанні як закону проекту закону про внесення змін до ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні". Ця постанова блокує підписання закону, яким передбачене право Кабінету міністрів визначати адмінцентри об'єднаних територіальних громад.

Нагадаємо, ці проекти постанов Рада має розглянути на своєму позачерговому засіданні у п'ятницю, 24 квітня.

Як писало РБК-Україна, комітет Верховної ради з питань фінансів пройшов більше третини всіх правок, внесених у законопроект про банківську діяльність, необхідний для кредитування Міжнародного валютного фонду (МВФ). Так, станом на 22 квітня комітет опрацював 34% всіх правок.