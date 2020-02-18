ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Раді представили проект Фонду гарантування кредитів під купівлю землі

Новини » Політика     18.02.2020 - 16:39
У Раді представили проект Фонду гарантування кредитів під купівлю землі
Фото: Тимофій Милованов (РБК-Україна)

На створення Фонду передбачено 240 млн гривень

На створення Фонду гарантування кредитів під покупку землі передбачено 240 млн гривень. Про це заявив міністр економіки Тимофій Милованов на засіданні аграрного комітету Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, поданий урядом законопроект №3047 "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві" підготували згідно з указом президента.

"Фонд буде створений державою. Це буде окрема установа, на яку в державі передбачено 240 млн гривень. Але ми будемо підвищувати цей статутний капітал, плануємо десь до 2 млрд гривень. Це дасть можливість навіть за перші 3 місяці надати на 16 млрд тіла гарантування кредитів", - заявив Милованов.

За словами міністра, після прийняття закону про ринок землі, Фонд зможе гарантувати кредити на купівлю землі.

"Метою діяльності фонду є забезпечення виконання зобов'язань малих і середніх підприємців до 500 гектарів за кредитними договорами перед банками. Таким чином, зможе зняти питання доступу до фінансової системи для тих фермерів, які, можливо, не мають повної кредитної історії або мають питання з боку банків", - додав він

Милованов додав, що для роботи Фонду потрібно, щоб підприємства або учасники були зареєстровані у фермерському реєстрі.

"Ми вже як держава будемо визначати критерії, хто має доступ до фонду. Тобто це спроба вирішити питання неефективності ринку капіталу в Україні", - додав він.

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що за законопроект про відкриття ринку землі у Верховній раді достатньо голосів.

У Раді розглядають закон Кабміну про Фонд для кредитування фермерів
Новини України кредитРынок землиТимофій Милованов
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся