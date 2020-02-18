ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде представили проект Фонда гарантирования кредитов под покупку земли

Новости » Политика     18.02.2020 - 16:39
В Раде представили проект Фонда гарантирования кредитов под покупку земли
Фото: Тимофей Милованов (РБК-Украина)

На создание Фонда предусмотрено 240 млн гривен          

На создания Фонда гарантирования кредитов под покупку земли предусмотрено 240 млн гривен. Об этом заявил министр экономики Тимофей Милованов на заседании аграрного комитета Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, поданный правительством законопроект №3047 "О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве" подготовили в соответствии с указом президента.

"Фонд будет создан государством. Это будет отдельное учреждение, на которое в государстве предусмотрено 240 млн гривен. Но мы будем повышать этот уставный капитал, планируем где-то до 2 млрд гривен. Это даст возможность даже за первые 3 месяца предоставить на 16 млрд тела кредитов гарантирование", - заявил Милованов.

По словам министра, после принятия закона о рынке земли, Фонд сможет гарантировать кредиты на покупку земли.

"Целью деятельности фонда является обеспечение выполнения обязательств малых и средних предпринимателей до 500 гектаров по кредитным договорам перед банками. Таким образом, сможет снять вопрос доступа к финансовой системе для тех фермеров, которые, возможно, не имеют полной кредитной истории или имеют вопросы со стороны банков", - добавил он

Милованов добавил, что для работы Фонда нужно, чтобы предприятия или участники были зарегистрированы в фермерском реестре.

"Мы уже как государство будем определять критерии, кто имеет доступ к фонду. То есть это попытка решить вопрос неэффективности рынка капитала в Украине", - добавил он.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что за законопроект об открытии рынка земли в Верховной раде достаточно голосов.

В Раде рассматривают закон Кабмина о Фонде для кредитования фермеров
Новости Украины кредитРынок землиТимофей Милованов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь