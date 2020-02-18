В Раде представили проект Фонда гарантирования кредитов под покупку земли

Фото: Тимофей Милованов (РБК-Украина)

На создание Фонда предусмотрено 240 млн гривен

На создания Фонда гарантирования кредитов под покупку земли предусмотрено 240 млн гривен. Об этом заявил министр экономики Тимофей Милованов на заседании аграрного комитета Верховной рады, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, поданный правительством законопроект №3047 "О Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве" подготовили в соответствии с указом президента.

"Фонд будет создан государством. Это будет отдельное учреждение, на которое в государстве предусмотрено 240 млн гривен. Но мы будем повышать этот уставный капитал, планируем где-то до 2 млрд гривен. Это даст возможность даже за первые 3 месяца предоставить на 16 млрд тела кредитов гарантирование", - заявил Милованов.

По словам министра, после принятия закона о рынке земли, Фонд сможет гарантировать кредиты на покупку земли.

"Целью деятельности фонда является обеспечение выполнения обязательств малых и средних предпринимателей до 500 гектаров по кредитным договорам перед банками. Таким образом, сможет снять вопрос доступа к финансовой системе для тех фермеров, которые, возможно, не имеют полной кредитной истории или имеют вопросы со стороны банков", - добавил он

Милованов добавил, что для работы Фонда нужно, чтобы предприятия или участники были зарегистрированы в фермерском реестре.

"Мы уже как государство будем определять критерии, кто имеет доступ к фонду. То есть это попытка решить вопрос неэффективности рынка капитала в Украине", - добавил он.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что за законопроект об открытии рынка земли в Верховной раде достаточно голосов.