Раді пропонують значно обмежити продаж пластикових пакетів

Документом пропонують заборонити продаж надлегких і легких пластикових пакетів

В Верховную раду Украины внесли законопроект №9507 "Об уменьшении количества отдельных видов отходов из полиэтилена в гражданском обороте", которым предлагается значительно ограничить продажу некоторых видов полиэтиленовых пакетов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Соответствующий проект был зарегистрирован в ВР 28 января. Автором документа является 61 нардеп.

В частности, законом предусматривается запрет реализации в магазинах, павильонах и других объектах розничной торговли сверхлегких и легких пластиковых пакетов, за исключением биоразлагаемых пластиковых пакетов и сверхлегких пластиковых пакетов, предназначенных для упаковки свежего мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов.

Документ также предусматривает обязательную маркировку пластиковых пакетов.

По мнению авторов закона, его принятие поможет приблизить украинское законодательство к законодательству Европейского союза, значительно снизить объемы отходов из полиэтилена и будет способствовать улучшению состояния окружающей среды и здоровья населения.

Напомним, с 1 января в Молдове вступил в силу закон о запрете на использование/реализацию переносных полиэтиленовых (пластиковых) пакетов, с ручками или без ручек, толщиной от 50 микрон, предоставляемых потребителям в пунктах продажи товаров.

Как писало РБК-Украина ранее в декабре 2018-го, в Евросоюзе анонсировали, что через два года окончательно запретят одноразовую пластиковую посуду.

Добавим, Европейский парламент 24 октября большинством голосов одобрил введение запрета на одноразовую пластиковую продукцию.