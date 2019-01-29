Раді пропонують значно обмежити продаж пластикових пакетів

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Документом пропонують заборонити продаж надлегких і легких пластикових пакетів

У Верховну раду України внесли законопроект №9507 "Про зменшення кількості окремих видів відходів з поліетилену в цивільному обігу", яким пропонується значно обмежити продаж деяких видів поліетиленових пакетів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт парламенту.

Відповідний проект був зареєстрований у ВР 28 січня. Автором документу є 61 нардеп.

Зокрема, законом передбачається заборона реалізації у магазинах, павільйонах та інших об’єктах роздрібної торгівлі надлегких і легких пластикових пакетів, за винятком біорозкладних пластикових пакетів і надлегких пластикових пакетів, призначених для пакування свіжого м’яса, риби і продуктів із них, а також сипучих продуктів.

Документ також передбачає обов’язкове маркування пластикових пакетів.

На думку авторів закону, його ухвалення допоможе наблизити українське законодавство до законодавства Європейського союзу, значно знизити обсяги відходів із поліетилену і сприятиме поліпшенню стану довкілля і здоров’я населення.

Нагадаємо, з 1 січня у Молдові набрав чинності закон про заборону на використання/реалізацію переносних поліетиленових (пластикових) пакетів, з ручками або без ручок, товщиною від 50 мікрон, що надаються споживачам у пунктах продажу товарів.

Як писало РБК-Україна раніше у грудні 2018-го, у Євросоюзі анонсували, що через два роки остаточно заборонять одноразовий пластиковий посуд.

Додамо, Європейський парламент 24 жовтня більшістю голосів схвалив введення заборони на одноразову пластикову продукцію.