Раді пропонують заслухати звіт глави АМКУ

У Верховній раді України у четвер, 24 жовтня, зареєстровано проект постанови №2306 "Про заслуховування звіту голови Антимонопольного комітету України". Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

На даний момент текст постанови відсутній на сайті ВР. Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву.

Автори постанови - голова комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус та голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

Нагадаємо, у липні 2019 року президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Вовка з посади заступника глави Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого. Крім того, глава держави звільнив Агію Загребельського і Валерія Полюховича з посад державних уповноважених Антимонопольного комітету України.

Як писало РБК-Україна, у жовтні президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення двох державних уповноважених АМКУ. Зеленський призначив державними уповноваженими Сергія Тищика і Дарину Чередниченко. При цьому уточнюється, що Чередниченко також призначена заступником глави АМКУ.

Додамо, АМКУ попередив про штрафи за зрив опалювального сезону компанії-теплопостачальники, які є монополістами. У комітеті попередили, що штраф складе до 10% доходу за останній звітний рік.