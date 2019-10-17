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Зеленський призначив двох держуповноважених АМКУ

Новини » Політика    17.10.2019 - 17:40
Зеленський призначив двох держуповноважених АМКУ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Відповідні укази були оприлюднені 17 жовтня

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення двох державних уповноважених Антимонопольного комітету України (АМКУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідні укази були оприлюднені 17 жовтня.

Так, президент державними уповноваженими Сергія Тищика і Дарину Чередниченко. При цьому уточнюється, що Чередниченко також призначено заступником глави АМКУ.

Нагадаємо, на початку липня президент Володимир Зеленський звільнив Марію Нижник з посади першого заступника голови Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого. Також він звільнив Андрія Вовка з посади заступника голови Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого. Крім того, президент звільнив Агию Загребельскую і Валерія Полюховича з посад державних уповноважених Антимонопольного комітету України.

Відзначимо, в кінці липня президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення державних уповноважених Антимонопольного комітету України. Він призначив Ольгу Нечитайло та Наталію Буроменскую.

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