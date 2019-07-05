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Зеленський звільнив заступника голови АМКУ

Новини » Політика    05.07.2019 - 12:44
Зеленський звільнив заступника голови АМКУ
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент звільняє чиновників, призначених Порошенком

Президент Володимир Зеленський звільнив Андрія Вовка з посади заступника голови Антимонопольного комітету України - державного уповноваженого. Відповідний указ розміщено на президентському сайті.

Крім того, президент звільнив Агію Загребельську і Валерія Полюховича з посад державних уповноважених Антимонопольного комітету України.

Нагадаємо, Андрій Вовк був призначений заступником голови Антимонопольного комітету України указом президента Петра Порошенка у серпні 2015 року.

Валерій Полюхович і Агія Загребельська були призначені державними уповноваженим Антимонопольного комітету України в червні 2015 року.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський протягом останнього часу ухвалив низку кадрових рішень, які в його компетенції. Зокрема, Зеленський затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони, змінив керівництво СБУ, Держприкордонслужби та Нацгвардії. Крім того, президент України Володимир Зеленський призначає нових голів обласних та районних адміністрацій України.

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Новини України кадровая политикаВолодимир ЗеленськийАнтимонопольний комітет України
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