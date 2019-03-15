"Народний фронт" хоче ввести кримінальну відповідальність за фейки у ЗМІ

Проектом планується дозволити суду блокувати ЗМІ під час виборів у випадку розповсюдження фейків

Верховной раде Украины предлагают принять законопроект №10139 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предотвращении распространения недостоверных сведений в средствах массовой информации", которым предусматривается уголовная ответственность за распространение фейков в СМИ и сети Интернет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВР.

Документ был зарегистрирован в парламенте 12 марта. Его автор - нардеп от фракции "Народный фронт" Игорь Лапин, который является членом комитета ВР по вопросам правовой политики и правосудия.

Наказание за распространение фейков

Проектом планируется наказывать распространение в СМИ и Интернете недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, штрафом до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 гривен) или общественными работами на срок до 80 часов, или исправительными работами на срок до одного года.

Предполагается, что умышленное распространение фейка будет наказываться штрафом от 1 до 2 тысяч таких минимумов (17 тысяч - 34 тысячи гривен) или общественными работами на срок до 170 часов или исправительными работами на срок до 2 лет.

Вместе с тем установлено, что основанием для освобождения от уголовной ответственности является опровержение нарушителем информации, порочащей честь и достоинство другого лица.

В документе предлагается наказывать за сознательное распространение фейка, соединенное с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления либо совершенное во время избирательного процесса в отношении кандидатов в депутаты, членов партий - субъектов избирательного процесса, кандидатов на пост президента Украины штрафом от 2 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 тысячи - 51 тысяча гривен) или общественными работами на срок до 240 часов или исправительными работами на срок до 2 лет.

Подчеркнем, в документе указано, что в случае, если суд во время выборов (с момента назначения - за три месяца до голосования и до объявления результатов) установит повторное или одноразовое, но грубое нарушение норм этого закона, он вправе вынести решение о временном запрете выпуска печатного СМИ или блокировке интернет-СМИ до окончания выборов. При этом телеканалам могут приостанавливать действие лицензии.

Кроме того, нардеп предлагает предусмотреть запрет трансляции программ и передач, которые отрицают или оправдывают участие государства-агрессора в вооруженной агрессии против Украины, финансирование и материальное обеспечение государством-агрессором террористических организаций на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, участие граждан и регулярных войск РФ в непосредственных боестолкновения с Вооруженными силами Украины.

Напомним, осенью 2018 года президент Украины Петр Порошенко выступил против законопроекта о клевете.

Так, в Раду внесли законопроект №9306 "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно установления ответственности за клевету", который предусматривает тюрьму за клевету.

Как писало РБК-Украина ранее, 16 января 2014 года Рада предыдущего созыва ввела уголовную ответственность за клевету в СМИ. Тогда предлагалось установить, что клевета, соединенная с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, наказывается исправительными работами на срок от одного года до двух лет или ограничением свободы на срок до двух лет.

Однако затем пакет диктаторских законов "16 января" был отменен.