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Раді пропонують внести зміни до законів для забезпечення лікування коронавірусу

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 11:50
Раді пропонують внести зміни до законів для забезпечення лікування коронавірусу
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі текст законопроекту відсутній

У Верховній раді України зареєстрований проект закону №3268 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)". Про це свідчать дані на сайті ВР.

Так, проект внесли до ВР у п'ятницю, 27 березня. Останній етап проходження документу - передано на розгляд керівництву.

Зараз його текст відсутній на сайті парламенту.

Автори законодавчої ініціативи - 15 парламентарів від різних політичних сил. Серед них і голова комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Ілля Ємець у своєму відеозверненні заявив, що кількість смертей від коронавірусу в Україні може бути катастрофічною через неготовність медичної системи. Він підкреслив, що українська медична система не готова до лікування коронавірусу, однак зараз його поширення ще можна локалізувати.

Як писало РБК-Україна, парламент 26 березня повинен був зібратися на позачергове засідання, щоб розглянути пакет "антикоронавірусних" законопроектів, проте засідання відклали.

У Верховній раді заявили, що засідання відбудеться тоді, коли буде прийнято рішення щодо секвестру державного бюджету.

При цьому глава держави Володимир Зеленський провів зустріч з главами парламентських фракцій і закликав депутатів ВР зібратися на позачергове засідання в суботу, 28 березня.

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