Зеленський зустрівся з главами парламентських фракцій

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент підкреслив важливість присутності усіх нардепів на позачерговому засіданні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з главами парламентських фракцій перед позачерговим засіданням Верховної ради, яке скликається у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє Офіс президента.

Так, Зеленський наголосив на важливості забезпечення присутності всіх депутатів на позачерговому засіданні.

"Перед позачерговим засіданням Верховної ради України президент Володимир Зеленський зустрівся з очільниками парламентських фракцій і депутатських груп. Глава держави наголосив на важливості забезпечення присутності всіх депутатів на позачерговому засіданні, оскільки перед Україною нині стоять великі виклики, і парламент має допомогти їх подолати", - вказано у повідомленні.

Глава держави зазначив, що парламентарі мають допомогти бізнесу та соціально незахищеним верствам населення.

"Нам потрібно захистити економіку, ухвалити цілу низку ініціатив, щоб допомогти бізнесу, працівникам важливих підприємств, соціально незахищеним верствам населення. Я прошу, щоб депутати прийшли в суботу проголосувати запропоновані ініціативи. Це їхня відповідальність - допомогти українцям у такі нелегкі часи", - сказав він.

Також Зеленський обговорив з парламентарями можливий порядок денний і детальніше розповів про ініціативи зі збереження економіки та підтримки України.

Нагадаємо, глава парламенту Дмитро Разумков заявив, що робочі групи депутатів у Верховній раді будуть намагатися підготувати законопроекти для розгляду на позачерговому засіданні до 28 березня, однак називати точну дату засідання ще рано.

Як писало РБК-Україна, анонсувалося, що перед позачерговим засіданням ВР буде проведена погоджувальна рада.