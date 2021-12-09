Уряд схвалив Велику кільцеву навколо Києва: де планують будувати
Кабінет міністрів схвалив Порядок реалізації експериментального проекту будівництва Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва. Документ визначає механізм відбору виконавців робіт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову, від 6 грудня 2021 року № 1271 оприлюднену на Урядовому порталі.
Згідно з постановою, Велика кільцева автомобільна дорога навколо м. Києва включає в себе сім окремих проектних ділянок будівництва та поєднує між собою магістральні автомобільні дороги державного значення Київ - Ковель - Ягодин (М-07), Київ - Чоп (М-06), Київ - Одеса (М-05), Київ - Знам’янка (Н-01), Київ - Харків - Довжанський (М-03), Київ - Чернігів - Нові Яриловичі (М-01) із будівництвом мостового переходу біля м. Українки Обухівського району Київської області.
Ділянки дороги:
- об’єкт № 1 - будівництво на ділянці від автомобільної дороги Київ - Ковель - Ягодин (М-07) до автомобільної дороги Київ - Чоп (М-06) (Київська область);
- об’єкт № 2 - будівництво з’єднувальної ділянки Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва від автомобільної дороги Київ - Чоп (М-06) до автомобільної дороги Київ - Одеса (М-05) (Київська область);
- об’єкт № 3 - реконструкція з’єднувальної ділянки Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва від автомобільної дороги Київ - Одеса (М-05) до автомобільної дороги Київ - Знам’янка (Н-01) (Київська область);
- об’єкт № 4 - будівництво мостового переходу через р. Дніпро з підходами до автомобільної дороги Київ - Знам’янка (Н-01) та автомобільної дороги Гора - Рогозів (Київська область);
- об’єкт № 5 - будівництво з’єднувальної ділянки Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва від Гора - Рогозів до Київ - Харків - Довжанський (М-03);
- об’єкт № 6 - реконструкція Північно-Східної об’їзної дороги м. Києва на ділянці Іванків - Безуглівка;
- об’єкт № 7 - реконструкція Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва на ділянці Київ - Чернігів - Нові Яриловичі на 26 + 085 км - 36 + 479 км (М-01, об’їзд м. Броварів) від с. Калинівка до перехрестя Північно-Східної об’їзної дороги м. Києва (Р-03).
Нагадаємо, в листопаді Кабінет міністрів України перерозподілив видатки спеціального фонду державного бюджету, призначені Міністерству інфраструктури. На Обухівську трасу виділили 100 млн гривень.