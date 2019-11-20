Кабмін схвалив 16 законопроектів і постанов для євроінтеграції

Фото: засідання Кабміну kmu.gov.ua)

Уряд сьогодні провів перше євроінтеграційне засідання

Кабінет міністрів України схвалив 16 законопроектів і постанов для європейської інтеграції України. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Зокрема, внесено зміни до плану виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом. Також прийнято низку нормативно-правових актів про підписання додаткових угод з Європейською комісією, якими вносяться зміни до угоди про фінансування певних програм, у тому числі для підтримки реформи у сфері юстиції (програма надання громадянам безоплатної правової допомоги).

Крім того, Кабмін схвалив законопроект про приєднання до Угоди про розвиток мультимодальних перевезень ТРАСЕКА. Це буде сприяти розвитку мультимодальних перевезень та інтенсифікації руху товарів між Україною та ЄС.

Також схвалено законопроект про митний тариф України, який передбачає спрощення процедури митного оформлення товарів і адаптацію статистичної системи до міжнародних стандартів.

В пакеті прийнятих документів - реалізація пілотного проекту по Офісу євроінтеграції в Херсонській області, який буде займатися розвитком культурних і освітніх проектів, контактів, економіки та інфраструктури із залученням інвестицій і фінансової допомоги ЄС. Після реалізації пілотного проекту ініціатива буде поширена на всі регіони України протягом 2020-2024 років.

Також уряд затвердив план заходів на 2020-2022 роки щодо реалізації Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України зробив публічними дані системи моніторингу виконання Угоди про асоціацію з Європейським союзом.