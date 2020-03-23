Раді пропонують визнати незаконним рішення про Консультативну раду 

Верховній раді України пропонують визнати незаконним рішення про створення Консультативної ради за участі представників ОРДЛО. Про це свідчить текст відповідного проекту постанови №3229 "Про результати роботи засідання Тристоронньої контактної групи від 11 березня 2020 року в м.Мінськ, Республіка Білорусь".

Останній етап проходження документу - опрацьовується у комітеті.

"Вважати що документи, погоджені і підписані 11 березня 2020 року на засіданні Тристоронньої контактної групи, в м. Мінськ, Республіка Білорусь, зокрема, проект Рішення про заснування Консультативної ради (робочої групи), прямо суперечать Конституції України, закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" та національним інтересам України", - вказано у тексті постанови.

Також пропонується вважати неприпустимим подальше підписання представниками України будь-якого рішення про створення чи заснування Консультативної ради (робочої групи), як це передбачено пунктом 4 протоколу засідання Тристоронньої контактної групи від 11 березня 2020 року.

"Надалі вести переговори з мирного врегулювання безпосередньо з офіційними представниками Російської Федерації, як держави, що вчинила збройну агресію проти України, із обов’язковим залученням інших суб’єктів міжнародного права. Визначити, що передумовою вжиття будь-яких кроків щодо мирного врегулювання має бути беззастережне довготривале припинення вогню", - зазначається у проекті.

Нагадаємо, 18 березня у ВР з'явився проект постанови №3229 "Про результати роботи засідання Тристоронньої контактної групи від 11 березня 2020 у м.Мінськ, Республіка Білорусь".

Як писало РБК-Україна раніше, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що створення Консультативної ради з представниками окупованих територій Донбасу може статися під час наступної зустрічі ТКГ у Мінську. Відзначимо, зустріч була запланована на 25 березня. Також Єрмак уточнив, що наявний документ, який з'явився після останнього засідання ТКГ у Мінську, є тільки декларативним, а не остаточним.

Єрмак раніше відзначав, що мова йде про створення платформи, яка дозволить українцям з окупованого Донбасу взяти участь в обговоренні питань врегулювання конфлікту.

Так, на засіданні контактної групи по врегулюванню на Донбасі 11 березня сторони домовилися про створення органу, який зафіксує суб'єктність окремих районів Донецької та Луганської областей.

Додамо також, що частина нардепів від фракції "Слуга народу" виступили проти створення такого органу.