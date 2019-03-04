Раді пропонують передбачити штрафи за цькування на роботі

Документом законодавчо визначається поняття мобінгу

В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект №10118 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о противодействии моббингу", которым предусматривается ответственность за травлю на работе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

В частности, законом предлагается определить моббинг как деяния участников трудовых отношений, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, совершаемые в отношении работника предприятия, учреждения, организации независимо от формы собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности , а также лиц, работающих по трудовому договору с физическими лицами или таким лицом относительно других участников трудовых отношений с целью унижения их человеческого достоинства по определенным признакам, создание в отношении них напряженной, враждебной, оскорбительной атмосферы и принуждение участника трудовых отношений к смене места работы.

Законопроектом устанавливается административная ответственность за такие действия.

Штрафы за моббинг

Травля на работе влечет за собой наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1700 гривен) или общественные работы на срок от 20 до 40 часов.

Моббинг, совершенный группой лиц или повторно в течение года после наложения админвзыскания, влечет за собой наложение штрафа от 100 до 200 таких минимумов (от 1700 до 3400 гривен) или общественные работы на срок от 40 до 60 часов.

Если же травля повлекла причинение вреда психическому или физическому здоровью участнику трудовых отношений, это предлагается наказывать штрафом от 100 до 200 необлагаемых минимумов (от 1700 до 3400 гривен) или общественные работы на срок от 40 до 60 часов.

Аналогичное наказание предлагается и в случае, когда моббинг было совершен владельцем или уполномоченным им органом (лицом) предприятия, учреждения, организации.

"Неуведомление владельцем или уполномоченным им органом (лицом) предприятия, учреждения, организации уполномоченным подразделениям органов Национальной полиции о случаях моббинга (травли) участника трудовых отношений влечет за собой наложение штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением до двадцати процентов заработка", - говорится в тексте проекта закона.

Напомним, 19 января 2019 года в Украине вступил в силу закон №2657-VIII о противодействии буллингу. Так, 16 января президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №8584, который определяет понятие буллинга и предусматривает административную ответственность за него.

Как писало РБК-Украина ранее, Верховная рада одобрила во втором чтении закон о противодействии буллингу 18 декабря 2018 года.